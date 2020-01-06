Матвиенко в числе трансферных целей Манчестер Сити

Защитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко может этой зимой перебраться в чемпионат Англии.

По информации журналиста британского издания The Athletic Дэвида Орнштейна, руководство “Манчестер Сити” имеет список из пяти игроков на которых будет сделана ставка в это зимнее трансферное окно. Одной из приоритетных позиций является позиция центрального защитника, которую намерены усилить либо с помощью Шкриньяра, либо Матвиенко. Примечательно, что вариант с украинцем выглядит более предпочтительно, так как он моложе словака и его контракт заканчивается ранее.

В нынешнем сезоне на счету Николая Матвиенко 21 матч за “Шахтер” во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.