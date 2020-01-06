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Футбол

Официально: Зубейко вернулся в Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Зубейко

Одесский “Черноморец” продолжает комплектацию состава.

Очередным новичком клуба стал хорошо известный одесским болельщикам Евгений Зубейко. Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний защитник подписал полноценный контракт.

Напомним, последним клубом Евгения Зубейко был белорусский ФК “Минск”, где он был игроком основного состава. За “Черноморец” Евгений Зубейко играл в сезонах 2008-2014 и 2017-2018 гг.

Ранее одесситы оформили контракты с Паламарчуком, Лиховидьком и Зинкевичем.

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Тэги: Евгений ЗубейкоПервая лигаЧерноморец
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