Официально: Зубейко вернулся в Черноморец

Одесский “Черноморец” продолжает комплектацию состава.

Очередным новичком клуба стал хорошо известный одесским болельщикам Евгений Зубейко. Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний защитник подписал полноценный контракт.

Напомним, последним клубом Евгения Зубейко был белорусский ФК “Минск”, где он был игроком основного состава. За “Черноморец” Евгений Зубейко играл в сезонах 2008-2014 и 2017-2018 гг.

Ранее одесситы оформили контракты с Паламарчуком, Лиховидьком и Зинкевичем.