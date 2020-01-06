Реал готовит досрочное возвращение Лунина с аренды

Отсутствие игровой практики в украинского таланта Андрея Лунина не оставляет руководству “Реала” другого выбора, как досрочно расторгнуть арендное соглашение с “Вальядолидом”.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, “Реал” уже контактировал с руководством “Вальядолида” на тему возвращения украинца. Вероятней всего, Андрей Лунин вернется в “королевский клуб” в январе, чтобы уйти в новую аренду.

Напомним, несмотря на то, что Андрей Лунин считается одним из самых перспективных вратарей Европы, в составе “Валяьдолида” он провел лишь один матч.