СК Днепр-1 желает арендовать Цитаишвили

Один из главных талантов киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили может этой зимой сменить клубную прописку.

Как сообщает “Динамо Киев от Шурика”, в поисках игровой практики 19-летний полузащитник может на правах аренды отправиться в СК “Днепр-1”, который проявляет большой интерес к футболисту. Правда, сделка может состояться лишь после первого зимнего сбора “Динамо”, на который игрок отправится вместе с командой.

Отметим, в нынешнем сезоне в Георгия Цитаишвили два появления в составе “Динамо” в чемпионате Украины. Напомним, что летом из “Динамо” в СК “Днепр-1” отправились Супряга и Булеца.