Новое на сайте

еще
Понедельник, 6 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСК Днепр-1 желает арендовать Цитаишвили
Футбол

СК Днепр-1 желает арендовать Цитаишвили

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Георгий Цитаишвили

Один из главных талантов киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили может этой зимой сменить клубную прописку.

Как сообщает “Динамо Киев от Шурика”, в поисках игровой практики 19-летний полузащитник может на правах аренды отправиться в СК “Днепр-1”, который проявляет большой интерес к футболисту. Правда, сделка может состояться лишь после первого зимнего сбора “Динамо”, на который игрок отправится вместе с командой.

Отметим, в нынешнем сезоне в Георгия Цитаишвили два появления в составе “Динамо” в чемпионате Украины. Напомним, что летом из “Динамо” в СК “Днепр-1” отправились Супряга и Булеца.

загрузка...
Тэги: Георгий ЦитаишвилиДинамоСК Днепр-1
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 + 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Николай Матвиенко
Матвиенко в числе трансферных целей Манчестер Сити

Демьяненко возглавил клуб из Словакии

Стало известно, кто в Ризеспоре просил подписать Гармаша

Кадар прошел медосмотр в Фехерваре

Умар Садик
Динамо интересуется форвардом белградского Партизана

Закрыть