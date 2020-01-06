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Футбол

Соболь желает остаться в Брюгге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуард Соболь

Защитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Эдуард Соболь, который на правах аренды выступает в составе бельгийского “Брюгге”, не скрывает своего желания остаться в нынешнем клубе на полноценном контракте.

В этом сезоне “Брюгге” лидирует в чемпионате Бельгии, а Соболь является основным игроком команды, отыграв во всех турнирах 25 матчей, отдав две результативные передачи.

Пока конкретного ничего не было, но как отзывается тренер обо мне, как доверяет на поле, я надеюсь, что случится, и «Брюгге» выкупит меня

“Брюгге” может выкупить Эдуарда Соболя за четыре миллиона евро.

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Тэги: БрюгеШахтерЭдуард Соболь
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