Соболь желает остаться в Брюгге

Защитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Эдуард Соболь, который на правах аренды выступает в составе бельгийского “Брюгге”, не скрывает своего желания остаться в нынешнем клубе на полноценном контракте.

В этом сезоне “Брюгге” лидирует в чемпионате Бельгии, а Соболь является основным игроком команды, отыграв во всех турнирах 25 матчей, отдав две результативные передачи.

Пока конкретного ничего не было, но как отзывается тренер обо мне, как доверяет на поле, я надеюсь, что случится, и «Брюгге» выкупит меня

“Брюгге” может выкупить Эдуарда Соболя за четыре миллиона евро.