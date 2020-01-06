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Футбол

Заря претендует на вингера софийского ЦСКА

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денислав Александров

Луганская “Заря” продолжает искать варианты усиления состава.

Одним из новичков команды Виктора Скрипника может стать 22-летний полузащитник болгарского “ЦСКА” Денислав Александров, о чем сообщает Sportal.bg. Подтверждает интерес украинского клуба к игроку и президент “ЦСКА 1948” Добрин Генов.

«Мы получали предложение от «Ариса», но отклонили, оно не соответствует нашим ожиданиям. Теперь есть запрос от «Зари». Но мы предпочитаем сохранять наших футболистов, у нас серьезные цели. Хотим создать сильную команду.

Нужно, чтобы мы получили предложение, от которого невозможно отказаться. Конечно, мы поговорили с Александровым, он доволен пребыванием в клубе, хочет проявить себя.

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Тэги: Денислав АлександровЗаряЦСКА
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