Баварии предложили купить Заа: цена вопроса до 80 миллионов

Хавбек «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа в этом году может сменить клубную прописку.

По данным Sky Sport Deutschland, футболиста предложили купить мюнхенской «Баварии».

Отмечается, что не так давно Заа сменил агента и теперь работает с тем же агентством, с которым сотрудничает нападающий немецкого гранда Роберт Левандовски.

Переход ивуарийского игрока оценивается в 70-80 миллионов евро. Это может стать проблемой для «Баварии», которая рассчитывает на другие цели.