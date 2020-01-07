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Футбол

Баварии предложили купить Заа: цена вопроса до 80 миллионов

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа в этом году может сменить клубную прописку.

По данным Sky Sport Deutschland, футболиста предложили купить мюнхенской «Баварии».

Отмечается, что не так давно Заа сменил агента и теперь работает с тем же агентством, с которым сотрудничает нападающий немецкого гранда Роберт Левандовски.

Переход ивуарийского игрока оценивается в 70-80 миллионов евро. Это может стать проблемой для «Баварии», которая рассчитывает на другие цели.

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Тэги: БавариятрансферыУилфрид Заа
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