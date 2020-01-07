Баварии предложили купить Заа: цена вопроса до 80 миллионов

Хавбек «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа в этом году может сменить
клубную прописку.
По данным Sky Sport Deutschland, футболиста предложили купить
мюнхенской «Баварии».
Отмечается, что не так давно Заа сменил агента и теперь
работает с тем же агентством, с которым сотрудничает нападающий немецкого
гранда Роберт Левандовски.
Переход ивуарийского игрока оценивается в 70-80 миллионов
евро. Это может стать проблемой для «Баварии», которая рассчитывает на другие
цели.
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