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Футбол

Бавария попытается подписать Тете, если не удастся заполучить Сане

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тете

Мюнхенская “Бавария” во время зимнего трансферного окна твердо намерена усилить фланги атаки.

Как уже сообщалось ранее, приоритетным вариантом для клуба является вингер “Манчестер Сити” Лерой Сане, за которым клуб охотиться последние два трансферных окна. Тем не менее, в свете высокой стоимости игрока, клуб может сменить приоритеты.

По информации time24.news, если сделка с Сане не увенчается успехом, “Бавария” переключит свое внимание на вингера донецкого “Шахтера” Тете. За переход молодого бразильца мюнхенскому гранду придется заплатить 50 миллионов евро.

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Тэги: БаварияЛерой СанеТетеШахтер
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