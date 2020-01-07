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Футбол

Клуб Шпорара открыт к переговорам относительно него

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий Андраж Шпорар уже зимой может покинуть “Слован”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом намекает генеральный директор клуба Иван Кмотрік.

Встреча с “Селтиком” состоялась еще в прошлом году, а потом они получили немало предложений. Поэтому там готовы к обсуждению трансфера Шпорара, в том числе с “Динамо” Киев.

Цена вопроса – 7-8 млн евро.

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Источник: sportanalytic.com
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