Клуб Шпорара открыт к переговорам относительно него

Нападающий Андраж Шпорар уже зимой может покинуть “Слован”. Сообщает сайт EURO.com.ua
Об этом намекает генеральный директор клуба Иван Кмотрік.
Встреча с “Селтиком” состоялась еще в прошлом году, а потом они получили немало предложений. Поэтому там готовы к обсуждению трансфера Шпорара, в том числе с “Динамо” Киев.
Цена вопроса – 7-8 млн евро.
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