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Футбол

ПСЖ отказался продавать Кавани в Атлетико

Сергей СумскойНет комментариев
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Нападающий французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани вряд ли перейдет в мадридский «Атлетико» этой зимой.

По данным L’Equipe, руководство парижского клуба заблокировало трансфер игрока во время январского трансферного окна. Спортивный директор клуба Леонардо уже сообщил уругвайцу об этом.

Таким образом, Кавани придется до конца отработать свой договор с парижанами, который истекает этим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний игрок потерял место в старте.

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Тэги: АтлетикоПСЖ
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