Шахтер интересуется Михайличенко

Воспитанник киевского “Динамо” Богдан Михайличенко, который здорово проявил себя в составе луганской “Зари”, своей игрой обратил на себя внимание скаутов донецкого “Шахтера”.

Как сообщает Tribuna.com, “горняки” проявляют серьезную заинтересованность в услугах молодого защитника, правда, о переговорах речь пока не идет.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Богдана Михайличенко 23 матча за “Зарю” во всех турнирах, один гол и четыре результативные передачи.