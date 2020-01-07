Новое на сайте

еще
Вторник, 7 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболШахтер интересуется Михайличенко
Футбол

Шахтер интересуется Михайличенко

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Богдан Михайличенко

Воспитанник киевского “Динамо” Богдан Михайличенко, который здорово проявил себя в составе луганской “Зари”, своей игрой обратил на себя внимание скаутов донецкого “Шахтера”.

Как сообщает Tribuna.com, “горняки” проявляют серьезную заинтересованность в услугах молодого защитника, правда, о переговорах речь пока не идет.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Богдана Михайличенко 23 матча за “Зарю” во всех турнирах, один гол и четыре результативные передачи.

загрузка...
Тэги: Богдан МихайличенкоглавноеЗаряШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Заря” нацелилась на форварда из чемпионата Болгарии

“Шахтер” получит 4 млн евро за игрока сборной Украины

Официально. “Десна” подписала экс-форварда “Шахтера” и сборной Украины

Сотрудник “Динамо” – о трансфере Кадара в Венгрию

“Динамо” готово к переговорам относительно хавбека “Фенербахче”

Закрыть