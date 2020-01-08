Бешикташ может купить экс-голеадора Динамо

Бывший форвард киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик может перейти в турецкий «Бешикташ», передает Fotospor.

Отмечается, что представители клуба из Стамбула на выходных отправятся в Италию, чтобы начать переговоры с боссами «Удинезе», за который сейчас играет польский нападающий.

В издании заявляют, что футболист не против перехода в турецкий чемпионат.

Напомним, в текущем сезоне Серии А Теодорчик провел всего 5 матчей, в которых отметился одним ассистом.