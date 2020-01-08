Бешикташ может купить экс-голеадора Динамо

Бывший форвард киевского «Динамо» Лукаш Теодорчик может
перейти в турецкий «Бешикташ», передает Fotospor.
Отмечается, что представители клуба из Стамбула на выходных
отправятся в Италию, чтобы начать переговоры с боссами «Удинезе», за который
сейчас играет польский нападающий.
В издании заявляют, что футболист не против перехода в
турецкий чемпионат.
Напомним, в текущем сезоне Серии А Теодорчик провел всего 5 матчей,
в которых отметился одним ассистом.
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