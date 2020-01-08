Динамо следит за вундеркиндом Войводины

Юное дарование сербской “Войводины” Мирко Топич может в будущем перейти в киевское “Динамо”.

По информации Динамомании, скауты вице-чемпионов Украины активно изучали игру 18-летнего полузащитника “Войводины”. Пока информация о переговорах отсутствует.

Отметим, Мирко Топич за основной состав “Войводины” провел 15 матчей и забил два гола. Также на счету юного футболиста один гол в четырех матчах за юношескую сборную Сербии.

Среди других претендентов на игрока называют загребское “Динамо”.