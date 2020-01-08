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Футбол

Экс-лидер Карпат стал стал свободным агентом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег Голодюк

Не продолжительным оказалось пребывание бывшего лидера львовских “Карпат” Олега Голодюка в составе венгерского клуба “Залаэгерсег”.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с Олегом Голодюком был расторгнут по обоюдному согласию. В клубе очень недовольным количеством игрового времени, что 32-летний полузащитник проводил на поле, что и стало причиной разрыва контракта.

Напомним, Олег Голодюк перешел в “Залаэгерсег” летом прошлого года, за полгода в команде он принял участие в пяти матчах, сыграв в общей сложности лишь 97 минут.

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Тэги: ЗалаэгерсегКарпатыОлег Голодюк
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