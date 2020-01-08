Филиппс прокомментировал свой отказ переходит в Зарю

Полузащитник сборной Люксембурга Крис Филиппс, который был близок к переходу в луганскую “Зарю”, рассказал о причинах своего отказа.

Примечательно, что выбор игрока пал на клуб гораздо слабее “Зари”, “Ломмел Юнайтед”, который играет во втором дивизионе Бельгии.

«Я не знал достаточно о «Заре», поэтому решил отказаться от перехода.

У меня не было много информации и о «Ломмел Юнайтед», но в этом случае хотя бы знал, что это чемпионат Бельгии», – сказал Филиппс.

Напомним, предыдущим клубом игрока была варшавская “Легия”.