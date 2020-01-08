Новое на сайте

еще
Среда, 8 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболФридман не собирается приобретать львовские Карпаты
Футбол

Фридман не собирается приобретать львовские Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Михаил Фридман

Окружение одного из самых состоятельных бизнесменов России и Великобритании Михаила Фридмана прокомментировало информацию о его желании выкупить львовские “Карпаты”.

«Чушь», — сказал источник в окружении cовладельца холдинга LetterOne и консорциума «Альфа-Групп».

«Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель «Альфа-банка».

Напомним, Михаил Фридман является уроженцем Львова, правда, имеет российское и израильское гражданство. Его состояние оценивают свыше 16 миллиардов долларов.

загрузка...
Тэги: КарпатыМихаил Фридман
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Рафаель Ратао
Заря провернула успешную сделку

Владислав Клименко
Официально: Владислав Клименко – игрок Черноморца

Герман Пеньков
Герман Пеньков покинул донецкий Олимпик

Андраж Шпорар
Португальский гранд уведет в Динамо Шпорара

Олег Голодюк
Экс-лидер Карпат стал стал свободным агентом

Закрыть