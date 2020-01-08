Фридман не собирается приобретать львовские Карпаты

Окружение одного из самых состоятельных бизнесменов России и Великобритании Михаила Фридмана прокомментировало информацию о его желании выкупить львовские “Карпаты”.

«Чушь», — сказал источник в окружении cовладельца холдинга LetterOne и консорциума «Альфа-Групп».

«Мне об этом ничего не известно», — сказал представитель «Альфа-банка».

Напомним, Михаил Фридман является уроженцем Львова, правда, имеет российское и израильское гражданство. Его состояние оценивают свыше 16 миллиардов долларов.