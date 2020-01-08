Герман Пеньков покинул донецкий Олимпик

Воспитанник донецкого “Металлурга” Герман Пеньков, который последние полгода провел в донецком “Олимпике”, остался без команды.

Как сообщает официальный сайт “Олимпик”, стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Игроку был предоставлен статус свободного агента.

Отметим, что Герман Пеньков был игроком ротации “Олимпика”, в первой половине сезона игрок сыграл лишь в шести матчах.

Ранее сообщалось, что в “Олимпик” может перейти Александр Рыбка, но сам вратарь опроверг эту информацию.