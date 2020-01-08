Григорчук: Раньше хотел тренировать в России

Главный тренер “Астаны” Роман Григорчук рассказал о возможном переезде в российского чемпионата. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Раньше, например, когда я работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат.
Через некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.