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Футбол

Григорчук: Раньше хотел тренировать в России

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Астаны” Роман Григорчук рассказал о возможном переезде в российского чемпионата. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Раньше, например, когда я работал в Латвии, я очень хотел в чемпионат России. Очень хотел, признаюсь. Считал, что это сильный чемпионат.

Через некоторое время и после соответствующих событий у нас, у меня этих вариантов появилось немало. Но это было уже такое время, когда это стало невозможно. Сейчас я не могу работать в России. Мы не можем об этом даже говорить, это невозможно.

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Из топ-клубов предложения не поступали. Но их было много, минимум 5, в том числе из “Амкара”. Остальное я бы не хотел называть”, – сказал украинский специалист в программе “ТаТоТаке”.

Добавим, что в Прибалтике Григорчук работал с 1999 по 2009 годы.

Источник: sportanalytic.com
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