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Футбол

Лидер защиты Оболонь-Бровар переходит в Колос

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Ефремов

Новичок элитного дивизиона коваливский “Колос” продолжает искать варианты для усиления состава.

По информации FootBoom, в ближайшее время ряды команды Руслана Костышина может пополнить экс-лидер обороны “Оболонь-Бровар” Евгений Ефремов. 25-летний защитник в конце декабря покинул клуб на правах свободного агента.

Напомним, в первой половине сезона Евгений Ефремов провел в футболке “пивоваров” семнадцать матчей, в которых отличился двумя результативными ударами.

Ранее сообщалось, что новичком “Колоса” станет Андрей Богданов.

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Тэги: Евгений ЕфремовКолосОболонь-Бровар
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