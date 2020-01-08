Лидер защиты Оболонь-Бровар переходит в Колос

Новичок элитного дивизиона коваливский “Колос” продолжает искать варианты для усиления состава.

По информации FootBoom, в ближайшее время ряды команды Руслана Костышина может пополнить экс-лидер обороны “Оболонь-Бровар” Евгений Ефремов. 25-летний защитник в конце декабря покинул клуб на правах свободного агента.

Напомним, в первой половине сезона Евгений Ефремов провел в футболке “пивоваров” семнадцать матчей, в которых отличился двумя результативными ударами.

Ранее сообщалось, что новичком “Колоса” станет Андрей Богданов.