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Среда, 8 января, 2020
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Футбол

Милан выставил на трансфер Сусо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Суссо

Вингер итальянского “Милана” Сусо в ближайшее время скорей всего сменит клубную прописку.

Как сообщает авторитетное итальянское издание Calciomercato со ссылкой на Tuttosport, руководство “Милана” очень недовольно игрой испанского футболиста в нынешнем сезоне, в связи с чем приняло решение выставить его на трансфер. Сделка может состоятся уже в январе.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету шестнадцать матчей в Серии А, один гол и две результативные передачи. Ранее к игроку приписывали интерес лондонского “Тоттенхэма”.

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Тэги: МиланСусоТоттенхэм
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