Милан выставил на трансфер Сусо

Вингер итальянского “Милана” Сусо в ближайшее время скорей всего сменит клубную прописку.

Как сообщает авторитетное итальянское издание Calciomercato со ссылкой на Tuttosport, руководство “Милана” очень недовольно игрой испанского футболиста в нынешнем сезоне, в связи с чем приняло решение выставить его на трансфер. Сделка может состоятся уже в январе.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету шестнадцать матчей в Серии А, один гол и две результативные передачи. Ранее к игроку приписывали интерес лондонского “Тоттенхэма”.