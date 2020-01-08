Официально: Андрей Цуриков – игрок СК Днепр-1

Бывший защитник “Александрии” Андрей Цуриков, не сумев проявить себя в чемпионате Чехии возвращается в чемпионат Украины.

Как и ожидалось, новым клубом универсала стал днепровский СК “Днепр-1”. С игроком был подписан контракт сроком на три года, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, в чемпионате Украины новичок СК “Днепр-1” успел поиграть за запорожский «Металлург», «Динамо», «Говерлу» и «Александрию», в Чехии за “Яблонец”. Ранее СК “Днепр-1” подписал Алексея Хобленко, Владимира Адамюка и Александра Сватка.