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Футбол

Официально: Андрей Цуриков – игрок СК Днепр-1

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Цуриков

Бывший защитник “Александрии” Андрей Цуриков, не сумев проявить себя в чемпионате Чехии возвращается в чемпионат Украины.

Как и ожидалось, новым клубом универсала стал днепровский СК “Днепр-1”. С игроком был подписан контракт сроком на три года, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, в чемпионате Украины новичок СК “Днепр-1” успел поиграть за запорожский «Металлург», «Динамо», «Говерлу» и «Александрию», в Чехии за “Яблонец”. Ранее СК “Днепр-1” подписал Алексея Хобленко, Владимира Адамюка и Александра Сватка.

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Тэги: Андрей ЦуриковглавноеСК Днепр-1
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