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Футбол

Официально: Геннадий Ганев – игрок Берое

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ганев

Опытнейший украинский вратарь Геннадий Ганев, который известен по своим выступлениям за “Черноморец”, винницкую “Ниву”, “Зирку”, “Ингулец” и другие известные клубы, определился с новым местом работы.

Как сообщает официальный сайт болгарского “Берое”, украинский вратарь поставил подпись под контрактом с их клубом. Условия и продолжительность контракта не сообщается, известно лишь, что он перешел в клуб из города Стара Загора бесплатно.

Отметим, “Берое” стал третьим болгарским клубом в карьере Ганева, ранее он успел поиграть в составе “Вереи” и “Дунава”.

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Тэги: БероеГеннадий ГаневДунав
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