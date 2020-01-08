Новое на сайте

еще
Среда, 8 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Владислав Клименко – игрок Черноморца
Футбол

Официально: Владислав Клименко – игрок Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Владислав Клименко

Одесский “Черноморец” продолжает работу над усилением состава.

Как сообщает официальный сайт “моряков”, полноценный контракт с клубом подписал бывший полузащитник “Ингульца” Владислав Клименко. Условия и детали сделки традиционно не разглашаются. Отметим, что игрок перешел в “Черноморец” бесплатно, его контракт с “Ингульцем” закончился в декабре.

Отметим, Владислав Клименко стал пятым новичком “Черноморца” во время зимнего межсезонья, ранее клуб подписал Паламарчука, Зубейко, Зинкевича и Лиховидько. Перед тем команду покинуло более пятнадцати исполнителей.

загрузка...
Тэги: Владислав КлименкоИнгулецЧерноморец
Написать комментарий

Добавить комментарий

один + 13 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Герман Пеньков
Герман Пеньков покинул донецкий Олимпик

Андраж Шпорар
Португальский гранд уведет в Динамо Шпорара

Олег Голодюк
Экс-лидер Карпат стал стал свободным агентом

Артем Гордиенко
Экс-лидер Зари станет игроком Александрии

“Шахтер” покупает и продает, проблемы Лунина, “Динамо” лишилось легионера

Закрыть