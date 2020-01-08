Официально: Владислав Клименко – игрок Черноморца

Одесский “Черноморец” продолжает работу над усилением состава.

Как сообщает официальный сайт “моряков”, полноценный контракт с клубом подписал бывший полузащитник “Ингульца” Владислав Клименко. Условия и детали сделки традиционно не разглашаются. Отметим, что игрок перешел в “Черноморец” бесплатно, его контракт с “Ингульцем” закончился в декабре.

Отметим, Владислав Клименко стал пятым новичком “Черноморца” во время зимнего межсезонья, ранее клуб подписал Паламарчука, Зубейко, Зинкевича и Лиховидько. Перед тем команду покинуло более пятнадцати исполнителей.