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Среда, 8 января, 2020
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Футбол

Португальский гранд уведет в Динамо Шпорара

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андраж Шпорар

Растет число претендентов на главную звезду братиславского “Слована” Андража Шпорара.

Как сообщает авторитетное португальское издание Record, лиссабонский “Спортинг” начал переговоры по переходу форварда сборной Словении. “Слован” готов отпустить своего лучшего бомбардира за семь миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что планы на Андража Шпорара имеет киевское “Динамо”, которое предлагало “Словану” за их лидера четыре миллиона евро, но получило отказ.

В нынешнем сезоне на счету Шпорара 12 голов в одиннадцати матчах чемпионата Словакии, в прошлом сезоне он забил 29 голов.

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Тэги: Андраж ШпорарСлованСпортинг
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