“Шахтер” покупает и продает, проблемы Лунина, “Динамо” лишилось легионера

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua
Защитник Богдан Михайличенко может изменить “Зарю” на “Шахтер”.
“Горняки” заинтересованы в приобретении 22-летнего воспитанника “Динамо” уже в ближайшее время.
Этого сезона Михайличенко несколько раз становился игроком тура УПЛ и имеет шансы стать преемником Исмаили.
***Левый защитник Додо может не вернуться в “Шахтер”.
“Флуминенсе” планирует трансфер 21-летнего игрока, который сейчас тренируется с олимпийской сборной Бразилии.
Додо хотят подписать до старта нового сезона Серии A. Другая цель – хавбек Веллингтон Нэм, аренда которого из “Шахтера” уже завершилась.
***Защитник “Динамо” Сідклей продолжит карьеру в “Коринтиансе”.
Об этом рассказал главный тренер команды Тьяго Нунес.
26-летнего бразильца планируют использовать на родном левом фланге. А сам Сідклей уже прибыл в расположение бывшего клуба.
***Украинский вратарь Андрей Лунин никак не может сменить клуб.
“Вальядолид” решил сохранить арендованного украинца в себя и просит “Реал” оставить аренду в силе.
Там уверяют, что Лунин в любое время может получить свой шанс заиграть за основу.
***Нападающий Рафаэль Ратау стал полноценным игроком “Слована” из Братиславы.
Клуб решил воспользоваться правом выкупа 24-летнего бразильца, которое было прописано в арендной сделке.
Детали трансфера не разглашаются.
Рафаэль забил за Слован 7 голов в 30 матчах.
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