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Футбол

“Шахтер” покупает и продает, проблемы Лунина, “Динамо” лишилось легионера

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Защитник Богдан Михайличенко может изменить “Зарю” на “Шахтер”.

“Горняки” заинтересованы в приобретении 22-летнего воспитанника “Динамо” уже в ближайшее время.

Этого сезона Михайличенко несколько раз становился игроком тура УПЛ и имеет шансы стать преемником Исмаили.

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Левый защитник Додо может не вернуться в “Шахтер”.

“Флуминенсе” планирует трансфер 21-летнего игрока, который сейчас тренируется с олимпийской сборной Бразилии.

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Додо хотят подписать до старта нового сезона Серии A. Другая цель – хавбек Веллингтон Нэм, аренда которого из “Шахтера” уже завершилась.

"Шахтар" купує і продає, проблеми Луніна, "Динамо" позбулося легіонера

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Защитник “Динамо” Сідклей продолжит карьеру в “Коринтиансе”.

Об этом рассказал главный тренер команды Тьяго Нунес.

26-летнего бразильца планируют использовать на родном левом фланге. А сам Сідклей уже прибыл в расположение бывшего клуба.

"Шахтар" купує і продає, проблеми Луніна, "Динамо" позбулося легіонера

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Украинский вратарь Андрей Лунин никак не может сменить клуб.

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“Вальядолид” решил сохранить арендованного украинца в себя и просит “Реал” оставить аренду в силе.

Там уверяют, что Лунин в любое время может получить свой шанс заиграть за основу.

"Шахтар" купує і продає, проблеми Луніна, "Динамо" позбулося легіонера

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Нападающий Рафаэль Ратау стал полноценным игроком “Слована” из Братиславы.

Клуб решил воспользоваться правом выкупа 24-летнего бразильца, которое было прописано в арендной сделке.

Детали трансфера не разглашаются.

Рафаэль забил за Слован 7 голов в 30 матчах.

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"Шахтар" купує і продає, проблеми Луніна, "Динамо" позбулося легіонера

Источник: sportanalytic.com
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