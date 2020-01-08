Шальке нацелилось на узбекскую звезду

Открытие сезона в чемпионате России форвард “Ростова” Эльдор Шомуродов может в ближайшее время уйти на повышение.

Как сообщает GoSport.uz, большой интерес в услугах 24-летнего форварда проявляет гельзеркирхенский “Шальке”, который предложил за переход игрока 15 миллионов евро, пять из которых в виде бонусов. Реакция руководство “Ростова” пока не известна.

Отметим, в нынешнем сезоне Эльдор Шомуродов провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил десять голов и сделал пять результативных передач. Ранее к игроку приписывали интерес “Штутгарта”.