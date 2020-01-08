Новое на сайте

еще
Среда, 8 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболШальке нацелилось на узбекскую звезду
Футбол

Шальке нацелилось на узбекскую звезду

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Эльдор Шомуродов

Открытие сезона в чемпионате России форвард “Ростова” Эльдор Шомуродов может в ближайшее время уйти на повышение.

Как сообщает GoSport.uz, большой интерес в услугах 24-летнего форварда проявляет гельзеркирхенский “Шальке”, который предложил за переход игрока 15 миллионов евро, пять из которых в виде бонусов. Реакция руководство “Ростова” пока не известна.

Отметим, в нынешнем сезоне Эльдор Шомуродов провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил десять голов и сделал пять результативных передач. Ранее к игроку приписывали интерес “Штутгарта”.

загрузка...
Тэги: РостовШалькеЭльдор Шомуродов
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Реброву прогнозируют переход в ведущий чемпионат

Мирко Марич
Рейнджерс претендует на трансферную цель Динамо

Михаил Фридман
Фридман не собирается приобретать львовские Карпаты

Рафаель Ратао
Заря провернула успешную сделку

Владислав Клименко
Официально: Владислав Клименко – игрок Черноморца

Закрыть