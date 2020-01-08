Заря провернула успешную сделку

Луганская “заря” продолжает радовать своим умением выжимать максимум из трансферов своих игроков.

Очередной сделкой, которая принесла прибыль клубу стала продажа бразильского форварда Рафаеля Ратао в братиславский “Слован”. 24-летний форвард, перебрался в Словакию на правах аренды прошлой зимой, за год он отыграл 30 матчей, забив семь голов, что убедило клуб в необходимости выкупить права на игрока.

Сумма компенсации за Рафаеля Ратао держится в секрете, отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.