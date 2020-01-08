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Футбол

Заря провернула успешную сделку

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рафаель Ратао

Луганская “заря” продолжает радовать своим умением выжимать максимум из трансферов своих игроков.

Очередной сделкой, которая принесла прибыль клубу стала продажа бразильского форварда Рафаеля Ратао в братиславский “Слован”. 24-летний форвард, перебрался в Словакию на правах аренды прошлой зимой, за год он отыграл 30 матчей, забив семь голов, что убедило клуб в необходимости выкупить права на игрока.

Сумма компенсации за Рафаеля Ратао держится в секрете, отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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Тэги: ЗаряРафаель РатаоСлован
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