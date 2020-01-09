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Футбол

Александрия подпишет результативного полузащитника из Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Мишенко

Воспитанник донецкого “Металлурга” Богдан Мышенко в скором времени может вернуться в чемпионат Украины.

Как сообщают отечественные СМИ, контракт полузащитника белорусского “Торпедо-БелАЗ” подошел к своему завершению, новый стороны подписывать не стали. С большой долей вероятности новым клубом игрока станет “Александрия”, о чем не так давно сообщал главный тренер команды Владимир Шаран.

В завершившемся сезоне Богдан Мышенко провел в чемпионате Беларуси 28 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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Тэги: АлександрияБогдан МышенкоТорпедо-БелАЗ
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