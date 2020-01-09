Александрия подпишет результативного полузащитника из Беларуси

Воспитанник донецкого “Металлурга” Богдан Мышенко в скором времени может вернуться в чемпионат Украины.

Как сообщают отечественные СМИ, контракт полузащитника белорусского “Торпедо-БелАЗ” подошел к своему завершению, новый стороны подписывать не стали. С большой долей вероятности новым клубом игрока станет “Александрия”, о чем не так давно сообщал главный тренер команды Владимир Шаран.

В завершившемся сезоне Богдан Мышенко провел в чемпионате Беларуси 28 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.