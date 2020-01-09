Александрия пытается договориться с бразильским форвардом

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран прокомментировал трансферную политику клуба зимним межсезоньем.

Помимо Романа Вантуха, который уже перешел в клуб, а также Артема Гордиенко и Богдана Мышенко, которые могут пополнить команду в ближайшее время, состав “Александрии” может пополнить также неназванный бразильский форвард, о чем сообщил Владимир Шаран.

«Мы все время в поиске нападающего. Наш президент дает добро на приглашение нужных для «Александрии» футболистов, но это не так просто — взять и купить. Мы не хотим рисковать.

Вот, к примеру, есть на примете бразильский нападающий, но зарплату он хочет, на мой взгляд, завышенную, причем, контракт он рассчитывает подписать без просмотра. По информации, которая у меня есть, могу сказать, что это хороший футболист, но иностранец должен адаптироваться в коллективе, поскольку в «Александрии» дорожат этим понятием».