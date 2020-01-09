Александрия собирается отдать своего таланта в аренду

Один из главных талантов “Александрии” Кирилл Дришлюк может этой зимой сменить клубную прописку.

Чемпион мира в составе молодежной сборной Украины, так и не сумел закрепится в основе александрийского клуба. Для получения игровой практики, руководство “Александрии” готово отдать Дришлюка в аренду в один из клубов Первой лиги, о чем сообщает FootBoom.

Несмотря на то, что имя потенциального работодателя Кирилла Дришлюка не сообщается, можно сделать предположение, что новым клубом игрока станет “Ингулец”, учитывая соседство команд по региону, а также дружеские отношения между владельцами обеих клубов.