Андрей Цуркиов: Сделаю все для того, чтобы СК Днепр-1 стал знаменитым клубом

Новичок СК “Днепр-1” Андрей Цуриков прокомментировал свой переход в клуб.

После неудачного периода в чемпионате Чехии, где игрок не сумел заиграть, он возвращается в чемпионат Украины, где будет защищать цвета правоприемника “Днепра”.

«Ощущения, если честно, просто невероятные. Еще «Днепр» в свое время был для меня маленькой мечтой. Где-то лет 5 назад задумывался о том, что когда-то хотел бы играть в этой команде.

Поэтому это большой шаг в моей карьере. Буду прилагать все усилия, чтобы «Днепр-1» также стал со временем знаменитым клубом», — сказал Цуриков.

Напомним, этой зимой СК “Днепр-1” уже успел подписать Адамюка, Сватка и Хобленко.