Новое на сайте

еще
Четверг, 9 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАндрей Цуркиов: Сделаю все для того, чтобы СК Днепр-1 стал знаменитым клубом
Футбол

Андрей Цуркиов: Сделаю все для того, чтобы СК Днепр-1 стал знаменитым клубом

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Андрей Цуриков

Новичок СК “Днепр-1” Андрей Цуриков прокомментировал свой переход в клуб.

После неудачного периода в чемпионате Чехии, где игрок не сумел заиграть, он возвращается в чемпионат Украины, где будет защищать цвета правоприемника “Днепра”.

«Ощущения, если честно, просто невероятные. Еще «Днепр» в свое время был для меня маленькой мечтой. Где-то лет 5 назад задумывался о том, что когда-то хотел бы играть в этой команде.

Поэтому это большой шаг в моей карьере. Буду прилагать все усилия, чтобы «Днепр-1» также стал со временем знаменитым клубом», — сказал Цуриков.

Читайте также:  Реал летом вернет Хакими

Напомним, этой зимой СК “Днепр-1” уже успел подписать Адамюка, Сватка и Хобленко.

загрузка...
Тэги: Андрей ЦуриковСК Днепр-1Яблонец
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Жедсон Фернандеш
Челси готовит аренду восходящей звезды Бенфики

Потенциальный новичок “Динамо” может выбрать Россию

Суперкубок Испании. “Реал” разбил “Валенсию” в полуфинале

Кубок английской лиги. “Ман Сити” победил “МЮ”, ничья “Лестера” и “Астон Виллы”

“Динамо” настаивает на полноценном трансфере своего именитого резервиста

Закрыть