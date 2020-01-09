Челси готовит аренду восходящей звезды Бенфики

Нешуточная борьба обещает развернуться за молодое дарование португальской “Бенфики” Жедсона Фернандеша.

Как сообщает Sky Sports, “аристократы” планируют взять 20-летнего вингера “Бенфики” в аренду сроком на 18 месяцев. Важным нюансом являются условия арендной сделки, согласно которым, в случае, если игрок проведет половину матчей в составе “Челси” за данный период, лондонский клуб будет обязаны выкупить его права за 55 миллионов фунтов.

Напомним, что большой интерес к игроку проявляет также и лондонский “Вест Хэм”, который в лице Жедсона Фернандеша видит замену Андрею Ярмоленко, который может покинуть клуб этой зимой.