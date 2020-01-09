Динамо интересуется форвардом Левски

Киевское “Динамо” продолжает изучать варианты усиления линии атаки.

По информации болгарского издания «Тема Спорт», в сферу интересов вице-чемпиона Украины попал 26-летний нападающий болгарского “Левски” Паулиньо. Трансфер игрока оценивается менее чем в два миллиона евро.

Стоить отметить, что для Паулиньо чемпионат Украины не чужой, в свое время он не без успеха выступал в составе “Зари”, за которую отыграл 40 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. За последние три сезона в Болгарии он провел 63 матча, забил восемнадцать голов.