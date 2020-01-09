Динамо начало поиски клуба для Жерсона Родригеша

Люксембургский полузащитник киевского “Динамо” Жерсон Родригеш этой зимой скорей всего покинет команду.

По информации телеграм-канала Шах и Шах, руководство столичного гранда ведет активные поиски клуба, куда можно было бы отдать скандального игрока в аренду.

Напомним, после нескольких неплохих матчей на старте сезона, в последнее время Жерсон Родригеш даже не всегда в заявку клуба попадал, игрока обвиняют в систематическом нарушении дисциплины.