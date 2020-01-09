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Футбол

Два украинских комментатора оскорбили Ломаченко

Сергей СумскойНет комментариев
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Комментатор сервиса Megogo Вадим Скичко резко высказался в адрес украинского боксера Василия Ломаченко, который сегодня опубликовал религиозное видео с российским спецназом.

«Из-за этого кретина Ломаченко забыл проанонсировать сегодняшний топовый матч», – сказано в сообщении Скичко на его странице в фейсбук.

Кром того, другой футбольный комментатор Роберто Моралес заявил, что он поражен политической позиции украинца.

«Ломаченко уникум как спортсмен, с уникальным тренером-отцом. Бог в своем мире, кстати, пока не полностью признан как Бог.

Но и га**он как человек из Украины. Так бывает, зачастую, ибо 95% спортсменов – «гомосоветикус», – написал Моралес в фейсбуке.

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Тэги: Василий Ломаченко
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