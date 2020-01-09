Два украинских комментатора оскорбили Ломаченко

Комментатор сервиса Megogo Вадим Скичко резко высказался в адрес украинского боксера Василия
Ломаченко, который сегодня опубликовал религиозное видео с российским
спецназом.
«Из-за этого кретина
Ломаченко забыл проанонсировать сегодняшний топовый матч», – сказано в
сообщении Скичко на его странице в фейсбук.
Кром того, другой футбольный комментатор Роберто Моралес заявил, что он поражен политической
позиции украинца.
«Ломаченко уникум как
спортсмен, с уникальным тренером-отцом. Бог в своем мире, кстати, пока не
полностью признан как Бог.
Но и га**он как человек из Украины. Так бывает, зачастую, ибо 95% спортсменов – «гомосоветикус», – написал Моралес в фейсбуке.
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