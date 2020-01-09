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Футбол

Официально: Сергей Ковалец покинул Оболонь-Бровар

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Ковалец

В Первой лиге состоялась одна из самых неожиданных отставок сезона.

Несмотря на отличное выступление в первой половине киевской “Оболонь-Бровар”, руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Сергеем Ковальцем. Примечательно, что действующее соглашение заканчивалось лишь через полгода. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, несмотря на то, что 2019 год “Оболонь-Бровар” закончила на шестом месте, отставание от лидера “Руха” составляет лишь два очка.

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Тэги: главноеОболонь-БроварСергей Ковалец
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