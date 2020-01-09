Новое на сайте

еще
Четверг, 9 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболРуслан Степанюк стал игроком Ворсклы
Футбол

Руслан Степанюк стал игроком Ворсклы

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Руслан Степанюк

Бывший форвард “Говерлы”, “Александрии”, “Вереса” и других известных команд Руслан Степанюк вновь будет выступать в чемпионате Украины.

По информации “Динамомании”, новым клубом нападающего станет полтавская “Ворскла”, с которой игрок подписал полноценный контракт. Условия сделки и сроки соглашения не разглашаются.

Напомним, последнее время Руслан Степанюк выступал в чемпионате Казахстана, где защищал цвета “Жетысу”, на счету игрока четыре гола в 32 матчах местного чемпионата.

загрузка...
Тэги: ВорсклаЖетысуРуслан Степанюк
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Кшиштоф Пентек
Тоттенхэм нацелился на форварда Милана

“Динамо” охотится на игрока молодежной сборной Сербии

Богдан Мишенко
Александрия подпишет результативного полузащитника из Беларуси

Андрей Цуриков
Андрей Цуркиов: Сделаю все для того, чтобы СК Днепр-1 стал знаменитым клубом

Жедсон Фернандеш
Челси готовит аренду восходящей звезды Бенфики

Закрыть