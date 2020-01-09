Руслан Степанюк стал игроком Ворсклы

Бывший форвард “Говерлы”, “Александрии”, “Вереса” и других известных команд Руслан Степанюк вновь будет выступать в чемпионате Украины.

По информации “Динамомании”, новым клубом нападающего станет полтавская “Ворскла”, с которой игрок подписал полноценный контракт. Условия сделки и сроки соглашения не разглашаются.

Напомним, последнее время Руслан Степанюк выступал в чемпионате Казахстана, где защищал цвета “Жетысу”, на счету игрока четыре гола в 32 матчах местного чемпионата.