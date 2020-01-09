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Футбол

Суперкубок Испании. “Реал” разбил “Валенсию” в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Мадридский “Реал” спокойно обыграл “Валенсию” в полуфинале экспериментального Суперкубка Испании. Сообщает сайт EURO.com.ua

Впервые в истории в его рамках проходят полуфиналы, а весь кратковременный турнир происходит в Саудовской Аравии.

“Реал” победил благодаря голам Иско, Крооса и Модрича, пропустив единственный гол в компенсированное время.

Суперкубок Испании
1/2 финала

“Валенсия” – “Реал” – 1:3
Голы: Парехо, 90+2 (пен) – Кроос, 15, Иско, 39, Модрич, 65

Источник: sportanalytic.com
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