Суперкубок Испании. “Реал” разбил “Валенсию” в полуфинале

Мадридский “Реал” спокойно обыграл “Валенсию” в полуфинале экспериментального Суперкубка Испании. Сообщает сайт EURO.com.ua

Впервые в истории в его рамках проходят полуфиналы, а весь кратковременный турнир происходит в Саудовской Аравии.

“Реал” победил благодаря голам Иско, Крооса и Модрича, пропустив единственный гол в компенсированное время.

Суперкубок Испании

1/2 финала

“Валенсия” – “Реал” – 1:3

Голы: Парехо, 90+2 (пен) – Кроос, 15, Иско, 39, Модрич, 65