Тоттенхэм нацелился на форварда Милана

Нападающий сборной Польши и итальянского “Милана” Кшиштоф Пионтек может во время зимнего трансферного окна перебраться в чемпионат Англии.

По информации The Guardian, большой интерес к игроку проявляет лондонский “Тоттенхэм”, руководство “Милана” готово рассмотреть вариант с продажей польского нападающего, но лишь при условии компенсации в размере 30 миллионов евро. “Шпоры” в свою очередь желают взять игрока в аренду.

Отметим, нынешний сезон для Пионтека складывается не лучшим образом, в 18 матчах он забил лишь четыре гола, да и то три с пенальти.