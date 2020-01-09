Ворскла подписала новый контракт с Васиным

Один из немногих игроков полтавской “Ворсклы”, к которым у болельщиков клуба не может быть претензий Денис Васин своей игрой заслужил на новый контракт.

Как сообщает официальный сайт “Ворсклы”, Денис Васин поставил подпись под новым соглашением с клубом, действие которого рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, для Дениса Васина нынешний сезон третий в составе “Ворсклы”. В текущем чемпионате Украины он провел 14 матчей и забил четыре гола, являясь лучшим бомбардиром команды.