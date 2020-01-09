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Футбол

Ворскла подписала новый контракт с Васиным

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Васин

Один из немногих игроков полтавской “Ворсклы”, к которым у болельщиков клуба не может быть претензий Денис Васин своей игрой заслужил на новый контракт.

Как сообщает официальный сайт “Ворсклы”, Денис Васин поставил подпись под новым соглашением с клубом, действие которого рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, для Дениса Васина нынешний сезон третий в составе “Ворсклы”. В текущем чемпионате Украины он провел 14 матчей и забил четыре гола, являясь лучшим бомбардиром команды.

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Тэги: ВорсклаДенис Васинконтракт
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