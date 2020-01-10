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Футбол

Барселона избавится от Вальверде

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде уйдет из команды в конце сезона. Об этом сообщил испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро, передает El Golazo de Gol.

«Барселона» и Вальверде прекратят сотрудничество в июне. Решение принято и им, и клубом», – заявил Миро.

Напомним, «Барселона» накануне проиграла мадридскому «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3). При этом боссы каталонской команды сейчас не намерены увольнять тренера.

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Тэги: БарселонаЭрнесто Вальверде
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