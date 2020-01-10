Барселона избавится от Вальверде

Наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде уйдет из команды в конце сезона. Об этом сообщил
испанский журналист и телеведущий Гонсало
Миро, передает El Golazo de Gol.
«Барселона» и Вальверде прекратят сотрудничество в июне.
Решение принято и им, и клубом», – заявил Миро.
Напомним, «Барселона» накануне проиграла мадридскому
«Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3). При этом боссы каталонской команды
сейчас не намерены увольнять тренера.
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