Барселона избавится от Вальверде

Наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде уйдет из команды в конце сезона. Об этом сообщил испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро, передает El Golazo de Gol.

«Барселона» и Вальверде прекратят сотрудничество в июне. Решение принято и им, и клубом», – заявил Миро.

Напомним, «Барселона» накануне проиграла мадридскому «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3). При этом боссы каталонской команды сейчас не намерены увольнять тренера.