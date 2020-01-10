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Футбол

Черноморец интересуется Горопевшеком

Андрей ОгородникНет комментариев
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Миха Горопевшек

Один из лидеров луцкой “Волыни” Миха Горопевшек, который в декабре покинул клуб на правах свободного агента, может стать игроком одесского “Черноморца”.

По информации Odessa Online, “моряки” заинтересованы в подписании контракта с 28-летним защитником. Статус свободного агента позволяет подписать с игроком контракт бесплатно.

Напомним, в первой половине сезона в составе “Волыни” словенский защитник провел семнадцать матчей и забил четыре гола.

Ранее сообщалось, что “Черноморец” может подписать Марко Девича.

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Тэги: ВолыньМиха ГоропевшекЧерноморец
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