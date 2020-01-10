Хави может возглавить Барселону?

Легенда каталонской “Барселоны” Хави может вернуться в родной клуб в новой ипостаси.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, на днях генеральный директор клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль побывали в столице Катара, где имели встречу с Хави. По неподтвержденным данным стороны обсудили его назначение на должность главного тренера “Барселоны”. Сейчас 39-летний экс-футболист тренирует местный “Аль-Садд”.

Напомним, несмотря на то, что “Барселона” продолжает бороться с “Реалом” за чемпионство в Испании и продолжает борьбу в Лиге Чемпионов, болельщики клуба очень недовольны работой нынешнего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.