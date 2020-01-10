Новое на сайте

еще
Пятница, 10 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболХави может возглавить Барселону?
Футбол

Хави может возглавить Барселону?

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Хави

Легенда каталонской “Барселоны” Хави может вернуться в родной клуб в новой ипостаси.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1, на днях генеральный директор клуба Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль побывали в столице Катара, где имели встречу с Хави. По неподтвержденным данным стороны обсудили его назначение на должность главного тренера “Барселоны”. Сейчас 39-летний экс-футболист тренирует местный “Аль-Садд”.

Напомним, несмотря на то, что “Барселона” продолжает бороться с “Реалом” за чемпионство в Испании и продолжает борьбу в Лиге Чемпионов, болельщики клуба очень недовольны работой нынешнего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

загрузка...
Тэги: БарселонаХавиЭрнесто Вальверде
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать + 15 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Андрей Шевченко
Официально: Сборная Украины 26 мая сыграет против сборной Кипра

Дмитрий Литвин
Литвин, Сухарь, Шалфеев зимой покинут луганскую Зарю

Ризван Аблитаров
Кайсар просматривает экс-защитника Днепра

Максим Дегтярев
Официально: Максим Дегтярев вернулся в Олимпик

Бенито
Родригеш и Бенито пропустят первый сбор Динамо

Закрыть