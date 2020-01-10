Илья Близнюк возглавит МФК Николаев

Середняк Первой лиги чемпионата Украины МФК “Николаев” близок к подписанию контракта с новым главным тренером.

Как сообщает «UA-Футбол», в ближайшие дни бывший главный тренер “Маруиполя” Илья Близнюк подпишет с “корабелами” полноценный контракт. Бывший вратарь уже покинул расположение “Авангарда”, где был тренером вратарей.

Напомним, в нынешнем сезоне МФК “Николаев” работал сначала под руководством Сергея Шищенко, а потом Юрия Чауса, но оба тренера не справились с поставленными перед ними задачами.