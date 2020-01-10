Новое на сайте

еще
Пятница, 10 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИлья Близнюк возглавит МФК Николаев
Футбол

Илья Близнюк возглавит МФК Николаев

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Илья Близнюк

Середняк Первой лиги чемпионата Украины МФК “Николаев” близок к подписанию контракта с новым главным тренером.

Как сообщает «UA-Футбол», в ближайшие дни бывший главный тренер “Маруиполя” Илья Близнюк подпишет с “корабелами” полноценный контракт. Бывший вратарь уже покинул расположение “Авангарда”, где был тренером вратарей.

Напомним, в нынешнем сезоне МФК “Николаев” работал сначала под руководством Сергея Шищенко, а потом Юрия Чауса, но оба тренера не справились с поставленными перед ними задачами.

загрузка...
Тэги: Илья БлизнюкМФК НиколаевПервая лига
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 + двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Девич
Марко Девич может стать игроком Черноморца

Официально. “Ворскла” подписала экс-форварда “Таврии”

“Динамо” подпишет двух игроков из чемпионата Болгарии

Сідклей прокомментировал свой переход в “Коринтианс”

Легионер “Динамо” назвал команду, за которую хочет выступать

Закрыть