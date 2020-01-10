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Футбол

Кайсар просматривает экс-защитника Днепра

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ризван Аблитаров

Бывший защитник днепровского “Днепра”, одесского “Черноморца” и других украинских клубов Ризван Аблитаров может стать игроком казахстанского “Кайсара”.

По информации FootBoom, 30-летний защитник находится на просмотре в клубе из Кызыл Орда. По итогам просмотра будет принято решение о целесообразности подписания с ним соглашения.

Напомним, последний свой сезон игрок также провел в Казахстане, причем был игроком основы “Атырау”, за который отыграл тридцать матчей и забил два гола. Его контракт с клубом закончился, что позволяет желающим подписать с ним контракт бесплатно.

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Тэги: АтырауКайсарРизван Аблитаров
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