Литвин, Сухарь, Шалфеев зимой покинут луганскую Зарю

Луганская “Заря” во время зимней паузы намерена провести чистку состава.

Помимо Арвеладзе, Будковского и Луиса Филиппе, которые уже покинули клуб, “Заря” планирует избавиться ещё от ряда исполнителей.

По словам генерального директора клуба Сергея Рафаилова, сейчас ищутся клубы для Ураты, Матеуса и Литвина, помимо них, сразу три игрока могут уйти в аренду.

Я думаю это будет Дима Литвин. В аренду, скорее всего, уйдут от нас Тимофей Сухарь и Егор Шалфеев. И наш Владислав Емец находится сейчас в аренде, но думаю, перейдёт в клуб Премьер-лиги. Ищем мы команды и договариваемся об условиях для Матеуса и Ураты, – приводит слова Рафаилова официальный сайт луганчан.