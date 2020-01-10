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Футбол

Литвин, Сухарь, Шалфеев зимой покинут луганскую Зарю

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Литвин

Луганская “Заря” во время зимней паузы намерена провести чистку состава.

Помимо Арвеладзе, Будковского и Луиса Филиппе, которые уже покинули клуб, “Заря” планирует избавиться ещё от ряда исполнителей.

По словам генерального директора клуба Сергея Рафаилова, сейчас ищутся клубы для Ураты, Матеуса и Литвина, помимо них, сразу три игрока могут уйти в аренду.

Я думаю это будет Дима Литвин. В аренду, скорее всего, уйдут от нас Тимофей Сухарь и Егор Шалфеев. И наш Владислав Емец находится сейчас в аренде, но думаю, перейдёт в клуб Премьер-лиги. Ищем мы команды и договариваемся об условиях для Матеуса и Ураты, – приводит слова Рафаилова официальный сайт луганчан.

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Тэги: Дмитрий ЛитвинЗаряТимофей Сухарь
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