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Футбол

Марко Девич может стать игроком Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Девич

Известнейший украинский форвард Марко Девич может этой зимой вернуться в чемпионат Украины, правда, в Первую лигу.

Как сообщает Odessa Online, руководству “Черноморца” интересен вариант с 36-летним нападающим, правда, никаких контактов с игроком пока не было.

Напомним, последним клубом Марко Девича был сербский “Вождовац”, в составе которого он забил четыре гола в 12 матчах Высшей лиги Сербии.

В Украине Девич успел поиграть в составе “Волыни”, “Металлиста” и “Шахтера”.

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Тэги: ВождовацМарко ДевичЧерноморец
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