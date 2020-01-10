Марко Девич может стать игроком Черноморца

Известнейший украинский форвард Марко Девич может этой зимой вернуться в чемпионат Украины, правда, в Первую лигу.

Как сообщает Odessa Online, руководству “Черноморца” интересен вариант с 36-летним нападающим, правда, никаких контактов с игроком пока не было.

Напомним, последним клубом Марко Девича был сербский “Вождовац”, в составе которого он забил четыре гола в 12 матчах Высшей лиги Сербии.

В Украине Девич успел поиграть в составе “Волыни”, “Металлиста” и “Шахтера”.