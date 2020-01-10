Селюк нахваливает новую стратегию Суркиса

Агент Дмитрий Селюк оценил переходы своих подопечных Бенито, Ибрагима Каргбо и Джонатана Окоро в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, киевляне продолжит делать ставку на собственную молодежь, но развивать и других.

“Игорь Суркис, на мой взгляд, выбрал правильный путь, которым идут “Аякс” и “Зальцбург”. Это путь ПСЖ, у которого масса молодых игроков на минимальных контрактах. Клубу нужно зарабатывать, а не только тратить деньги президента”, – говорит Селюк в интервью журналу “Футбол”.