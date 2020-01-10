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Футбол

Селюк нахваливает новую стратегию Суркиса

Евгений НикитюкНет комментариев
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Агент Дмитрий Селюк оценил переходы своих подопечных Бенито, Ибрагима Каргбо и Джонатана Окоро в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, киевляне продолжит делать ставку на собственную молодежь, но развивать и других.

“Игорь Суркис, на мой взгляд, выбрал правильный путь, которым идут “Аякс” и “Зальцбург”. Это путь ПСЖ, у которого масса молодых игроков на минимальных контрактах. Клубу нужно зарабатывать, а не только тратить деньги президента”, – говорит Селюк в интервью журналу “Футбол”.

Источник: sportanalytic.com
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