Селюк: С моим игроком “Динамо” не вылетело из еврокубков

Дмитрий Селюк говорит, что его клиент Ибрагим Каргбо-младший мог спасти сезон “Динамо” на международной арене. Сообщает сайт EURO.com.ua

По словам агента, бельгиец умеет на поле все, а три года в системе “Кристал Пэлас” сделали свое дело. Если сравнивать Карбо с кем-то, то Селюку приходит в голову Златан Ибрагимович. Плюс он занимается каратэ и очень координированный.

“Уверен, если бы он появился в “Динамо” чуть раньше, то забил бы “Лугано” и киевляне прошли бы дальше в Лиге Европы”, – подытожил менеджер в интервью журналу “Футбол”.