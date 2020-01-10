Сфынтул Георге намерен продлить аренду защитника Ворсклы

Воспитанник полтавской “Ворсклы” Мирослав Мазур может остаться в чемпионате Молдовы ещё на один сезон.

Как сообщает Moldfootball, руководство “Сфынтул Георге” где провел 2019 год защитник “Ворсклы”, заинтересовано в продлении сотрудничества с футболистом. Сейчас клубы ведут переговоры по продлению аренды игрока. Предыдущее соглашение завершилось в декабре.

Напомним, Мирослав Мазур провел в минувшем сезоне чемпионата Молдовы 15 матчей, в которых забил два гола. В мае игрока вызывали в сборную Украины.